Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul The Northern Trust Open 2020 e sul Wales Open 2020

La settimana scorsa abbiamo sfiorato non 1 ma 2 super colpi con i pronostici sul golf, Redman @81 al PGA Tour e Syme @76 all'European Tour, anche se alla fine non abbiamo incassato nulla. Le selezioni rimangono comunque di qualità, vediamo cosa abbiamo scelto per questa settimana con The Northern Trust e Wales Open 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf di questa settimana con PGA Tour ed European Tour.

Analisi e Pronostici PGA Tour: The Northern Trust Open 2020

Siamo al primo evento valido per i FedEx Cup Playoffs del PGA Tour, con un Field composto dai primi 125 nella classifica FedEx Cup per questo Northern Trust dal TPC Boston in Massachusetts. I migliori 70 passeranno al prossimo turno (BMW Championship dal Olympia Fields Country Club in Illinois). Bryson Dechambeau è il favorito secondo i book, c'è anche Tiger Woods.

Il TPC Boston è un tracciato par-71 da 7,308 yard disegnato da Arnold Palmer, presente ogni anno in calendario (ha già ospitato anche il Deutsche Bank Championship e negli ultimi anni il Dell Technologies Championship). I Greens sono in Bentgrass e le statistiche chiave sono: Par-4 Scoring, Approach, Ball Striking e Going for the Green Birdie or Better conversion.

Vincitori ultime edizioni: 2019: Patrick Reed (-16); 2018: Bryson DeChambeau (-18); 2017: Dustin Johnson (-13); 2016: Patrick Reed (-9); 2015: Jason Day (-19); 2014: Hunter Mahan (-14); 2013: Adam Scott (-11); 2012: Nick Watney (-10); 2011: Dustin Johnson (-19); 2010: Matt Kuchar (-12).

Abbiamo selezionato 9 possibili vincitori (+ 2 special pick), come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore (2) e Longshoot (4). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK. Vi ricordo che tutte le giocate sul Golf e su tanti altri sport le trovate attivando il nostro servizio 💎PREMIUM su TELEGRAM. Contatta @ilpresidenteguru per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 6 tipsters al lavoro ogni giorno!

Jason Day @21.00 è tra i favoriti con l'australiano che non vince ormai da più di 2 anni, un astinenza troppo lunga per un giocatore del suo calibro che ha messo insieme ottimi risultati ultimamente (T7 al Workday Open, T4 al Memorial, T6 al WGC- St Jude Invitational e T4 al PGA Championship), oltre ad aver giocato 10 volte al TPC Boston dal 2008-2017 dove ha sempre superato il taglio con 3 top-10 e altre 8 top-25. Questo sembra il luogo migliore per il ritorno alla vittoria di Day, e anche un ottima occasione visto che siamo all'inizio dei Playoffs. Anche la quota non è male.

Come quota di valore vi propongo Patrick Reed @29.00 che è il campione in carica di questo torneo (anche se eravamo in un altro tracciato, Liberty National) e che ha vinto anche nel 2016 superando sempre il taglio in 6 prestazioni.

La quota alta che vi propongo è su Matthew Wolff @51.00 che è un giocatore in grande crescita e che si è giocato il PGA Championship con Morikawa, non proprio un piccolo torneo. A soli 21 anni è già al numero 37 del ranking mondiale ed è 34° nella classifica FedEx Cup. Ha già un titolo PGA Tour in bacheca, il 3M Open nel 2019 che ha cercato di difendere con un ottimo T12. Lo scorso giugno ha sfiorato la vittoria col 2° posto anche al Rocket Mortgage Classic di Detroit.

⛳️GOLF PGA TOUR: THE NORTHERN TRUST OPEN 2020

📌FAVORITI

Jason Day @21.00 (stake 1)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Patrick Reed @29.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Matthew Wolff @51.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

Analisi e Pronostici European Tour: Wales Open 2020

Si continua a giocare in Gran Bretagna con l'European Tour e questa settimana tocca al Wales Open, sempre dal tracciato del Celtic Manor dove si è giocato anche la settimana scorsa e dove Connor Syme ha sfiorato il colpaccio, ma alla fine si è arreso a Sam Horsfield.

Vincitori ultime edizioni: 2014 (Wales Open) Joost Luiten, 14/1; 2013: Gregory Bourdy, 40/1; 2012: Thongchai Jaidee, 125/1; 2011: Alexander Noren, 66/1; 2010: Graeme McDowell, 22/1.

Oggi nel Field mancheranno molti regular importanti come Joost Luiten (il campione in carica) ma anche Andy Sullivan, Thomas Detry e Scott Jamieson, rimpiazzati in cima alle lavagne dei bookmakers da Thomas Peters e Sam Horsfield, i due favoriti, davanti a Haotong Li, Robert McIntyre, Mikko Korhonen, Robert Rock, Eddie Pepperell e Marcus Kinhult.

Abbiamo selezionato 6 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (2), Quote di Valore (3) e Longshoot (1). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK. Vi ricordo che tutte le giocate sul Golf e su tanti altri sport le trovate attivando il nostro servizio 💎PREMIUM su TELEGRAM. Contatta @ilpresidenteguru per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 6 tipsters al lavoro ogni giorno!

Thomas Pieters @12.00 è rientrato subito forte all'European Tour, e alla prima apparizione post-covid il belga è stato ai primi posti per tutto il torneo anche se alla fine non è riuscito a vincere. L'ho visto bene e lo provo anche questa settimana sullo stesso tracciato per quello che rimane uno dei giocatori di maggior qualità ed esperienza del circuito.

Come quota di valore ripropongo Connor Syme @51.00 che ci ha fatto sfiorare una super cassa ma alla fine si è arreso chiudendo comunque con un ottima top-10. Vediamo se riuscirà alla 2° volta a vincere dopo che la settimana scorsa è stato ottimo nelle statistiche di GIR (79.2%) ed è stato anche meglio del vincitore, Horsfield, in scrambling.

La quota alta è su Sami Valimaki @67.00 che dopo aver dominato con 6 successi al Alps Tour, cercherà di affermarsi anche al livello più alto dell'European Tour. Dal ritorno dopo il lockdown ha giocato 3 tornei superando sempre il taglio, fino al T6 della scorsa settimana al Celtic Manor dove ha tenuto un 81.9% GIR.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: WALES OPEN 2020

📌FAVORITI

Thomas Pieters @12.00 (stake 1)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Connor Syme @51.00 (stake 0.5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Sami Valimaki @67.00 (stake 0.5)

Entra nel nostro canale TELEGRAM FREE BAR SPORT WEB se vuoi altre notizie per ricevere tutti i nostri consigli sul Golf e gli altri sport grazie al servizio PREMIUM.