Scommesse Calciomercato: Pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. La quota del trasferimento dall'Inter è a 3.50

Parliamo di calciomercato e di Lautaro Martinez, uno dei nomi caldi che potrebbero lasciare l'Inter dopo una grande stagione con i nerazzurri, visto che sulle tracce dell'argentino sembra esserci il Barcellona.

Parliamo di Pronostici Gratis Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Lautaro Martinez bloccato dal Barcellona?

Sui quotidiani sportivi spagnoli come "Sport" o "Mundo Deportivo" continua a rimbalzare l'indiscrezione del Barcellona che avrebbe bloccato l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez.

Nel contratto di Lautaro è prevista una clausola rescissoria da 110 milioni esercitabile nelle prime due settimane di luglio e dalla Spagna sono quasi certi che il giocatore argentino sarà al Barca prima del 15 luglio.



Non è da escludere nemmeno l’ipotesi di una possibile permanenza di Lautaro a Milano al Inter. In quel caso però sarà necessario sedersi al tavolo con l’agente del Toro e ritoccare in maniera importante il contratto. Certo è che le quote di Snai sul suo trasferimento al Barcellona entro il 10 agosto si fa interessante:

Inter 1,20

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,00

Manchester City 15

Psg 33