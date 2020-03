Scommesse Calciomercato: tutte le big su Sandro Tonali. Interessante la quota a 5 per il talento del Brescia in bianconero

Continuiamo a parlare di Calciomercato, visto che i principali campionati sono fermi, ad iniziare dalla Serie A ovviamente. Parliamo comunque di uno dei talenti più cristallini del calcio azzurro, Sandro Tonali, che potrebbe andare al Inter, ma c'è anche la Juventus.

Parliamo di Pronostici Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Tutti vogliono Sandro Tonali. Juve e Inter in testa alle lavagne

Secondo la Gazzetta dello Sport in Serie A tutti i top club vorrebbero mettere le mani sul centrocampista azzurro, talento attualmente in forza al Brescia, Sandro Tonali, che potrebbe avere anche una discesa del prezzo del cartellino (dai 60/70 milioni richiesti) non dovesse giocare nel grande palcoscenico degli Europei di Calcio (Euro 2020 è a rischio per il Coronavirus). Tutti i top club sono interessati, anche se secondo le ultime news sembra essere la Juventus quella passata in testa.

Secondo Eurobet la permanenza al Brescia rimane l'opzione con la quota più bassa, seguita dall'Inter @3.50 e poi la Juve @5, una quota che inizia ad essere interessante. Più difficile il Milan @7 ma ci sono anche piste internazionali come quella che porterebbe al Manchester United.

Brescia 3,00

Inter 3,50

Juventus 5,00

Manchester United 7,00

Milan 7,00

Fiorentina 9,00

Monaco 9,00

Napoli 11,00

Roma 11,00

Altro 11,00

Chelsea 15,00

Barcellona 21,00

Manchester City 21,00

PSG 21,00

Real Madrid 21,00