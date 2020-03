Scommesse Calciomercato: Max Allegri tra la panchina del PSG e del Manchester United secondo i bookmakers

Con i campionati fermi andiamo a vedere le quote dei bookmakers su possibili movimenti di Calciomercato, dai giocatori, alle panchine, andando a vedere i rumors che potranno concretizzarsi e come la pensano o bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Ad Allegri manca la panchina, attenzione a PSG e United

Lo ha dichiarato lo stesso Massimiliano Allegri: "Non sono qui per parlare del mio futuro, perché non lo conosco. Ma so che a settembre devo tornare necessariamente ad allenare, altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza. Non c’è nulla tra me e il PSG".

Non la pensa allo stesso modo Snai che nelle sue quote mette proprio il Paris SG @3.50 favorito con il Manchester United @3.50. C'è anche il ritorno al Milan, subito dietro all'opzione di un altra stagione senza nessuna squadra:

Manchester United 3,50

Psg 3,50

Nessuna Squadra 6,00

Milan 7,50

Barcellona 10

Bayern 10

Juventus 12

Chelsea 15

Arsenal 15

Real Madrid 20

Manchester City 20

Dortmund 33

Roma 33

Napoli 33

Liverpool 33

Fiorentina 50

Altro 4,00