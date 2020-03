Scommesse Calciomercato: Se Sarri fallisse il futuro della Juve sarà con Zidane, Guardiola, Simone Inzaghi o chi altro?

Col campionato di calcio e la Champions League fermr, e con la Juventus comunque al comando in Serie A e in gioco anche in coppa, facciamo un pò di ipotesi da fantacalcio, e da pronostici sul calciomercato. Se Sarri fallisse chi andrebbe sulla panchina della Juventus?

Ecco i pronostici calciomercato con le quote di riferimento prese da Snai.

Sarri rimarrà sulla panchina della Juventus o ci sarà un cambio?

Vero che la situazione del Coronavirus rischia di essere un problema per i calendari, ma la Juventus è comunque al comando di Serie A, ha vinto lo scontro diretto con l'Inter, ed è ancora in gioco pure in Champions League. Il lavoro di Maurizio Sarri finora non è stato fallimentare, tanto che rimane il favorito @2 per essere l'allenatore della Juventus anche dopo il 31/08/2020, anche se non tutti sono contenti al 100%, molti pensano che il tecnico toscano non sia riuscito ad esprimere il potenziale e il bel gioco visto a Napoli, e i conti non sono chiusi ne in campionato ne in CL. La quota @2 per una conferma inoltre non è così bassa, quindi anche i book non sono così convinti.

Sarri potrebbe anche fallire e a quel punto chi potrebbe andare sulla panchina dei bianconeri? I nomi che fa Snai sono principalmente Zinedine Zidane @4.50, Pep Guardiola @5.50 e Simone Inzaghi @5.50, che proprio con la sua Lazio è in corsa con la Juve per lo scudetto.

Più indietro troviamo il ritorno di fiamma di Massimiliano Allegri @12 (che abbiamo visto qualche giorno fa aver voglia di tornare in panchina) e il nome di Pochettino @15 dopo l'esperienza col Tottenham. Stessa quota per un altro allenatore che sta incantando il mondo con la sua piccola-grande Atalanta, Gianpiero Gasperini @15 che un occasione in una big la ebbe anni fa all'Inter, ma non ebbe il tempo di imprimere il suo marchio. In questa lista spicca anche il nome di Antonio Conte, approposito di ritorni in bianconero, ma ovviamente a quota alta @50, la stesa di Carletto Ancelotti.

Sarri M. 2,00

Zidane Z. 4,50

Guardiola J. 5,50

Inzaghi S. 5,50

Allegri M. 12

Pochettino M. 15

Gasperini G. 15

Klopp J. 20

Mancini R. 33

Deschamps D. 33

Conte A. 50

Spalletti L. 50

Mihajlovic S. 50

Favre L. 50

Ancelotti C. 50

Villas Boas A. 50

Paulo Sousa 50

Emery U. 50

Tuchel T. 50

Ranieri C. 50

Nagelsmann J. 50

Inzaghi F. 50

Garcia Rudi 66

De Zerbi R. 75

Del Piero A. 100

Maradona D. A. 100

Altro 7,50