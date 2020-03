Scommesse Calciomercato: il PSG scarica Mauro Icardi che potrebbe andare alla Juve. Max Allegri verso la panchina dei parigini?

Continuiamo a parlare di calciomercato e oggi torniamo a discutere dell'infinita telenovela tra Mauro Icardi e l'Inter. Scaricato dal PSG, l'argentino sarà di ritorno a Milano, ma rimane in piedi anche l'ipotesi Juventus per Maurito.

Ecco i pronostici calciomercato con le ultime notizie con quote di riferimento Sisal. I campionati sono fermi, ma il mercato non si blocca mai.

Mauro Icardi scaricato dal PSG. L'argentino verso la Juve?

La scorsa estate la telenovela Icardi-Wanda Nara-Inter ha tenuto banco praticamente ogni giorno, fino alla soluzione di parcheggiare l'attaccante argentino, non voluto da Antonio Conte, al PSG in prestito. Il riscatto non ci sarà però, secondo le ultime notizie. Il Paris Saint Germain non intende pagare i 70 milioni di euro richiesti dai nerazzurri, ma ci sono stati anche altri problemi dopo un avvio tutto sommato positivo sul campo.

Quasi certamente quindi Maurito tornerà all'Inter, e Sisal favorisce anche l'opzione della permanenza dell'argentino a Milano in quota @2.00, ma le alternative sono molte ed interessanti, su tutte quella che porta a Torino. Di Icardi alla Juventus si è già parlato anche la scorsa estate, e un suo arrivo in bianconero entro il 31 agosto 2020 si gioca a @3,50.

Molto più difficile quindi la permanenza al Paris Saint Germain @7.50 mentre con Napoli, Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid si sale in doppia cifra @12. Ancora più indietro troviamo il Barcellona @16 ma anche il Milan @20 e il Bayern Monaco @25. Sembra quasi impossibili le piste che portano alla Premier League inglese con Arsenal e Liverpool @25 e il Tottenham @30, per non parlare del Chelsea @50 (la stessa quota in cui troviamo anche Roma e Borussia Dortmund). Un futuro in Cina o negli Stati Uniti col campionato di MLS chiudono la lavagna @66 volte la posta.

Torniamo anche a parlare di Massimiliano Allegri, di cui abbiamo discusso la settimana scorsa. Il tecnico toscano ha voglia di tornare in panchina e il suo futuro appare ancora molto incerto dopo questo anno sabbatico, ma Stanleybet si sbilancia con le quote e nelle ultime ore la destinazione più probabile è Parigi. Allegri allenatore del PSG si gioca @3, ma rimane forte anche l'ipotesi Premier League col Manchester United @3.50 che potrebbe cambiare, insoddisfatto del lavoro di Ole Gunnar Solskjær.

Ci sono anche sirene dalla Bundesliga in Germania per Allegri, col Bayern Monaco @10 mentre il Borussia Dortmund si gioca @34. In Liga spagnola l'opzione Barcellona @10 non è così folle, e certamente appare più semplice che l'approdo sulla panchina del Real Madrid @21. E la Serie A? Sono ancora validi i possibili ritorni di Allegri al Milan @7.50 e alla Juventus @12.