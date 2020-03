Scommesse Calciomercato: Donnarumma al PSG secondo i bookmakers che tagliano le quote sul portiere del Milan a Parigi

Con i campionati fermi continuiamo a parlare di Calciomercato e oggi ci occupiamo del Milan che deve affrontare lo spinoso caso di Gianluigi Donnarumma, il portiere che ha Raiola come procuratore, e che potrebbe lasciare i rossoneri per Parigi.

Parliamo di Pronostici Calciomercato visto che tutti i campionati maggiori sono fermi, ma i procuratori non dormono mai, specialmente quando si parla di Raiola.

Donnarumma verso Parigi? I bookmakers ci credono

Il futuro di Gianluigi Donnarumma lontano dal Milan? Un ipotesi sempre più tangibili per il portiere rossonero e della nazionale azzurra, al centro dell’attenzione di molti club europei. Il suo procuratore Mino Raiola non avrà problemi a piazzarlo al miglior offerente, firmando un ricco contratto visto che parliamo di un ottimo portiere, molto giovane e con ampi margini di miglioramento.

Il Paris Saint Germain è interessato a Gigio, non è un mistero. Le voci di mercato sono iniziate addirittura dallo scorso anno, col PSG che non avrebbe nemmeno problemi a mettere sul piatto tanti milioni. I parigini, che già avevano dato un anno di contratto a Buffon, ora potrebbero firmare uno dei portieri azzurri migliori in proiezione, e lo vediamo anche dalle quote di Sisal che danno Donnarumma al PSG entro il 2020 a sole @3.00 volte la posta.

Ci sono anche le vie inglesi che portano alla Premier League, visto che ci sarebbe un forte interessamento anche del Chelsea. I Blues possono mettere sul piatto 60 milioni di euro, più il cartellino di Kepa Arrizabalaga (portiere iberico pagato, appena due estati fa, ben 80 milioni di euro). Rimanendo in Italia occhio alla Juventus che monitora Donnarumma da tempo.

