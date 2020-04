Scommesse Calciomercato: grandi ritorni, Paul Pogba alla Juventus si gioca in quota 2.75

Oggi ci occupiamo di un altro nome che è sempre tra i più discussi quando si parla di Calciomercato, e anche di scommesse ad esso legate: Paul Pogba che potrebbe lasciare il Manchester United per un ritorno alla Juventus.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i principali campionati di calcio sempre fermi per l'emergenza Coronavirus.

Paul Pogba può tornare a Torino in bianconero

Non c'è ancora la certezza, ma le quote in ribasso dei bookmakers come Sisal fanno ben sperare i tifosi bianconeri per un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Se ne parla da tempo e il centrocampista francese è un obiettivo primario della Juve, non a caso la quota per vedere Pogba alla Juve entro il prossimo 31 agosto scendono solo @2.75.

Pogba arriva da un doppio infortunio alla caviglia e quest'anno ha giocato solo 7 partite in Premier League con il Manchester United. Come ha detto Paratici però il problema sarà convincere qualche giocatore attuale della rosa della Juve ad andare a Manchester, con lo United che negli ultimi anni è calata molto anche come appeal per i grandi giocatori. In un affare del genere gli scambi saranno fondamentale visto che per il cartellino di Pogba si parla di cifre enormi e in questo momento non c'è molta liquidità di fondi.

Ovviamente la Juve non è l'unica interessata a Pogba, ci sono anche PSG e Real Madrid dati entrambi a @6,00 volte la posta. Molto piacere difficili le ipotesi Barcellona e Manchester City entrambe @20, per non parlare dell'Inter che si gioca @33 come Arsenal e Bayern Monaco.

