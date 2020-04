Scommesse Calciomercato: frena Rangnick, ad allenare il Milan potrebbe rimanere Stefano Pioli

Si parla ancora di calciomercato e anche di panchine. Quella del Milan sembra la più scottante. Nei giorni scorsi sembrava già fatta per Ralf Rangnick come nuovo allenatore dei rossoneri, ma nelle ultime ore sono tornate a salire le quotazioni di Stefano Pioli. Ecco come la pensano i bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i principali campionati di calcio sempre fermi per l'emergenza Coronavirus.

Rangnick rimane favorito ma tornano a salire le possibilità di permanenza di Pioli al Milan

La panchina del Milan, e il Milan in generale, rimangono un rebus. Qualche giorno fa sembrava certo l'arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina dei rossoneri, un movimento che sembra essersi un pò raffreddato anche se Snai mantiene sempre l'ex tecnico del Lipsia come favorito per essere il prossimo allenatore del Milan in quota @1.75.

Si inizia però a parlare anche di una riconferma per Stefano Pioli non così impossibile, e infatti lo vediamo anche dalle quote che lo danno @3.50. E se tornasse Massimiliano Allegri? La quota è @7.50 per il livornese che ha voglia di tornare in panchina. Ci sono anche i nomi di Spalletti @8.50 e soprattutto di Guardiola, una suggestione uscita nei giorni scorsi, ma che sembra rimanere Fanta mercato e lo vediamo dalla quota @75 per vedere Pep sulla panchina dei rossoneri.

