Scommesse Calciomercato: il PSG potrebbe riscattare Icardi e far tornare Neymar al Barcellona. L'Inter sogna Messi, tutte le quote sui possibili affari del momento

PSG cambia idea, potrebbe riscattare Icardi e cedere Neymar. L'inter sogna Messi

Nelle ultime ore è uscita un indiscrezione del Corriere dello Sport che rischia di scombinare i piani e le carte in tavola. Mauro Icardi potrebbe essere riscattato dal club parigini, un ipotesi che fino alla settimana scorsa sembrava molto difficile, col presunto rientro all'Inter, e la Juventus molto interessata. Il rumors è molto importante ma non ha ancora sconvolto le quote di Snai che vede Maurito di ritorno all'Inter @2.75 con la Juventus @3 come alternativa più accreditata, ma se credete alle indiscrezioni, allora la quota per la permanenza di Icardi al PSG @7.50 è davvero golosa.

Sempre rimanendo a Parigi, il PSG ha aperto per la prima volta alla possibilità di cessione di Neymar, anche a "rate", ed è lo stesso quotidiano iberico "Sport" ad aprire con una prima pagina completamente dedicata a questo affare. Anche qui però Snai rimane dell'idea di vedere Neymar con la maglia del PSG anche il prossimo anno, una giocata in quota bassa @1.50 mentre il ritorno al Barcellona si gioca @3. In lavagna c'è anche il Real Madrid @5 mentre sono quasi impossibili le opzioni Manchester United @10, e il trio Juventus, Bayern Monaco e Manchester City @15.

Con l'Inter si sale @33 di quota, ma i nerazzurri pensano ad altri sogni dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Moratti che ha detto che Leo Messi all'Inter non è impossibile. Sembra Fantacalcio, ma dicevamo la stessa cosa prima che Cristiano Ronald arrivasse alla Juve. Intanto se ci credete davvero su Snai l'arrivo di Messi all'Inter non è nemmeno così impossibile in quota @10, la stessa quota di Manchester City e PSG anche se la permanenza a Barcellona è ovviamente la pista favorita @1.15.