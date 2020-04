Scommesse Calciomercato: Higuain verso il River Plate ma in quota c'è anche il ritorno a Napoli del Pipita

Nelle ultime ore si parla tanto della Juventus alla ricerca di un attaccante e questo allontana da Torino Gonzalo Higuain che secondo i rumors di calciomercato e dei quotidiani sportivi potrebbe tornare al River Plate, ma i bookmakers in quota mettono anche un clamoroso ritorno a Napoli.

Gonzalo Higuain saluta la Juve? Possibile il ritorno a Napoli?

Tanti punti interrogativi su Gonzalo Higuain, tanto che sembra arrivata al capolinea la sua esperienza con la Juventus, almeno stando alle intenzioni del club bianconero che si sta spendendo molto sul calciomercato per una punta. Su Higuain pesa anche il contratto (circa 7,5 milioni a stagione) e la prospettiva che il giocatore, in assenza di rinnovo, sarà comunque libero nel 2021.

Cercasi acquirenti per il Pipita e secondo Snai la pista favorita è quello che riporterebbe Gonzalo in Argentina, al River Plate, opzione data @2.50 anche se da alcune fonti il giocatore non sarebbe entusiasta della soluzione che andrebbe quasi a ricalcare quella di Tevez di qualche anno fa.

Le opzioni ci potrebbero anche essere, ma gli stessi bookmakers le quotano molto alte. Un altro ritorno del Pipita, questa volta a Napoli, è dato @7.50, ma va ricordato anche il rapporto poco amichevole con i tifosi del San Paolo. Occhio anche alla Roma @12 che lo scorso anno, quando sembrava aver venduto Dzeko all'Inter, aveva fatto avance concrete verso il Pipita. C'è anche la Sampdoria @15 come possibilità mentre l'ennesimo ritorno, questa volta al Milan (dove Higuain non ha lasciato una grande impressione la scorsa stagione) si gioca @20.