Scommesse Calciomercato: Nicolò Zaniolo vuole la Roma, ma attenzione a Juve, Inter e Real Madrid. Le quote sulla prossima squadra del talento giallorosso

Nicolò Zaniolo sta passando i giorni di quarantena per recuperare al meglio dall’infortunio al ginocchio che da gennaio lo costringe in infermeria, e ha dichiarato di voler restare tanti anni alla Roma, ma ci sono molte precedenti, vediamo le quote.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i principali campionati di calcio sempre fermi per l'emergenza Coronavirus.

Nicolò Zaniolo vuole la Roma ma le pretendenti non mancano

La dichiarazione d’amore di Nicolò Zaniolo per la Roma è arrivata, ma il futuro di uno dei migliori prospetti del calcio non solo italiano, ma anche internazionale, non è certa. Su Sisal nelle quote rimane permanenza alla Roma @1.33 la pista più probabile ma le pretendenti ovviamente non mancano, ad iniziare dal campionato di calcio italiano di Serie A, con la Juventus @7.50 interessata, così come l'Inter @9.

Ci sono anche le piste estere, su tutte quelle della Liga Spagnola e del Real Madrid @9. Più difficile invece l'arrivo al Atletico Madrid @12, e ancora più ostico lo sbarco di Zaniolo in Premier League con Liverpool e Manchester City entrambe @16 volte la posta.