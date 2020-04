Scommesse Calciomercato: in un mese si dimezza la quota di Sandro Tonali alla Juventus. Ora il gioiello del Brescia in bianconero si gioca a 2.50

Il nome di Sandro Tonali è sempre sulla bocca di tutti. In una recente intervista Cellino, patron del Brescia dove milita il giovane talento azzurro, da molti accostato a Pirlo, sembra spingerlo tra Juventus e Inter. Intanto nell'ultimo mese la quota di Tonali in bianconero si è dimezzata passando da @5 a @2.50.

Parliamo di Pronostici Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Sandro Tonali alla Juve, in un mese la quota si è dimezzata

Non sarà una certezza, ma i cali di quota sono spesso un indizio, anche nel calciomercato. Sandro Tonali fa gola alle big di mezza Europa ma in una recente intervista Cellino, presidente del Brescia e attuale proprietario del cartellino del talento azzurro, da molti accostato ad Andrea Pirlo, dice che sarà il ragazzo a scegliere dove giocare, ma spera che resti in Italia.

Nel caso rimanesse in Serie A sembrerebbe un affare tra Juventus e Inter. Fate particolare attenzione alla Juventus, una cosa che abbiamo detto e scritto esattamente un mese fa, quando Tonali in bianconero @5 era molto goloso. Questa quota su Eurobet si è letteralmente dimezzata nell'ultimo mese, e ora l'approdo di Tonali alla Juve il prossimo anno è la meta favorita @2.50, staccando appunto l'Inter @3.50 e lo stesso Brescia @3.50 per una permanenza con le Rondinelle che appare difficile visto che parliamo di un giocatore in rampa di lancio.

Rimane aperta anche l'ipotesi Milan @7 che sembra però più una speranza, così come la Fiorentina @15. I viola hanno le stesse quote delle prima squadre estere interessate: il Manchester United e il Monaco mentre col Chelsea si sale @21.

