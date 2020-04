Scommesse Calciomercato: Allan ai saluti col Napoli? Il brasiliano nel mirino di Psg ed Everton

Anche oggi parliamo di calciomercato e dei possibili affari su cui scommettere. Oggi accendiamo i riflettori su Allan, brasiliano del Napoli che potrebbe salutare i partenopei visto che sarebbe stato messo nel mirino di Paris SG ed Everton.

Parliamo di Pronostici Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Allan piace a Paris SG ed Everton. Addio a Napoli?

Negli ultimi anni Allan è diventato un punto di riferimento del Napoli a centrocampo, sia dai tempi di Maurizio Sarri, passando per Carlo Ancelotti e arrivando fino all'attualità con Gennaro Gattuso che ne ha fatto una pedina irrinunciabile. Il calciomercato però non dorme mai e negli ultimi giorni si registra un forte interesse per il brasiliano.

Secondo Sisal il suo addio al Napoli entro il 31 agosto del 2020 si gioca in quota molto bassa @1.50, una quota che è più di un indizio. Si ma dove giocherà Allan il prossimo anno? In prima fila c'è il Paris Saint Germain alla ricerca di nuovi innesti per migliorarsi ma anche l'Everton del già citato Carlo Ancelotti. L'allenatore potrebbe rappresentare un punto di forza per l'Everton nel cercare di convincere Allan ad andare in Premier League, anche se non in una squadra di prima fascia.

Secondo voi dove andrà a giocare Allan? Venite a dire la vostra sul canale Telegram gratuito e aperto a tutti: BAR SPORT WEB, dove ogni giorno postiamo diverse news e free pick con numerose idee per le scommesse su tutti gli sport, e dove potete discutere direttamente con i nostri tipsters o con altri utenti appassionati di scommesse sportive.