Scommesse Calciomercato: Lautaro Martinez al Barcellona, la quota per il trasferimento in Catalogna scende a 2.75

Il nostro tormentone delle ultime settimana di calciomercato si chiama Lautaro Martinez. Continua il pressing del Barcellona per il Toro nerazzurro, e le testate giornalistiche iberiche sono abbastanza convinte, tanto che la quota per questo affare sta scendendo.

Parliamo di Pronostici Vincenti Calciomercato in un momento in cui siamo fermi con i maggiori campionati di calcio.

Lautaro Martinez, la quota per il trasferimento al Barcellona scende a 2.75

Un mese fa avevamo parlato dell'interessante quota di Tonali alla Juve @5, una quota che settimana dopo settimana si è andata a dimezzare e ora si gioca @2.50. Un altro tormentone fisso nei nostri articoli e podcast sulle scommesse calciomercato è Lautaro Martinez.

L'Inter sembra non volersene privare, o quanto meno vuole la clausola di 110 milioni di euro, ma in Spagna il pressing di un club importante come quello del Barcellona non si placa, e la stampa iberica è ottimista sulla riuscita di questo affare, anche perché nel frattempo, con l'emergenza Covid-19, l'affare per il ritorno di Neymar in Catalogna si complica moltissimo.

Anche la quota del Toro nell'ultimo mese è andata a calare rispetto alla prima segnalazione in cui Lautaro al Barcellona si giocava @3.50. Ora la stessa giocata si prende @2.75 di quota, e anche dalla stampa sportiva italiana si iniziano a fare i nomi su cui il Barca potrà fare leva per convincere l'Inter a lasciar partire Lautaro Martinez. Ecco le quote aggiornate da Sisal sulla sua prossima destinazione (tra parentesi le quote precedenti del mese scorso):

Inter @1.44 (@1.20)

Barcellona @2.75 (@3.50)

Manchester City @12 (@15)

Real Madrid @12 (@4)

PSG @16 (@33)

Juventus @16 (--)

