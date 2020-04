Scommesse Calciomercato: Juventus idea Milik oltre a Icardi, si raffredda la pista Pogba. Pjanic e Higuain in uscita?

Torniamo a parlare di Calciomercato, scommesse e in questo caso di Juventus. I bianconeri vogliono rinnovare il reparto offensivo e ci sono due nomi su tutti: Arkadiusz Milik e Mauro Icardi. Potrebbero partire Pjanic e Higuain. Tutte le quote antepost sugli affari bianconeri.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i principali campionati di calcio sempre fermi per l'emergenza Coronavirus. Seguici ogni giorno su YOUTUBE, passa qualche minuto in compagnia del nostro Podcast con le migliori free pick selezionate dalla nostra redazione e le ultime notizie sul mondo delle scommesse sportive.

La Juve pensa ad un nuovo attacco. Milik e Icardi i nomi sul taccuino bianconero

Qualche giorno fa parlavamo del possibile addio di Gonzalo Higuain alla Juventus che pensa a rifarsi il look in attacco. Per il Pipita si parla del ritorno in Argentina al River Plate, o addirittura al Napoli. Approposito di Napoli, nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedrebbero la Juventus molto interessata ad Arkadiusz Milik che va in scadenza con i partenopei a giungo 2021 e che De Laurentiis sembra essersi convinto a cedere. Al momento su Sisal la quota per Milik Cambia Squadra entro il prossimo 31 agosto 2020, ovvero nella prossima sessione estiva di calciomercato, si gioca @2.50, scendendo in meno di 24 ore da @2.75.

Qualche settimana fa avevamo parlato anche di possibili grandi ritorni bianconeri, come quello di Paul Pogba che si giocava @2.50, una quota che è andata a salire @4.50, con la permanenza al Manchester United @1.44 che rimane la pista più probabile. La Juve deve guardarsi anche dalla concorrenza del Real Madrid @4.50 e del PSG @6.50 per il centrocampista francese. Si sta polverizzando invece la quota di Sandro Tonali alla Juve. Un mese fa la consigliavamo @5, la settimana scorsa ne abbiamo parlato visto che si era dimezzata @2.50 e oggi è scesa ulteriormente @2 questa ipotesi.

Tra tanti nomi che potrebbero entrare alla Juve bisogna però parlare anche di esuberi e di vendite per fare cassa, e oltre a quello di Higuain, l'altro nome su cui si parla molto (e se ne parlava anche nella scorsa finestra di calciomercato estivo) è quello di Miralem Pjanic. L'opzione più accreditata rimane la permanenza alla Juventus @1.50 ma ipotesi ed interessi non mancano, a iniziare dal Real Madrid @4.50, passando per le immancabili Barcellona e PSG entrambe @6, e in singola cifra c'è anche l'Inter @9, prima di decollare in quota col Bayern Monaco @16 e via dicendo.

