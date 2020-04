Scommesse Calciomercato: Erling Haaland potrebbe già lasciare il Borussia Dortmund. Tanti top team interessanti al talento del futuro

Oggi parliamo di uno dei talenti cristallini dal futuro roseo, che per alcuni potrebbe arrivare a costare tra i 200 e i 300 milioni, ovvero Erling Haaland. Al momento se l'è portato a casa il Borussia Dortmund per appena 20 milioni di euro ma Haaland potrebbe essere solo di passaggio in Germania.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i principali campionati di calcio sempre fermi per l'emergenza Coronavirus. Seguici ogni giorno su YOUTUBE, passa qualche minuto in compagnia del nostro Podcast con le migliori free pick selezionate dalla nostra redazione e le ultime notizie sul mondo delle scommesse sportive.

Erling Haaland solo di passaggio a Dortmund? Tanti top team interessanti al giovane attaccante

Il giovane attaccante norvegese Erling Haaland è uno dei giocatori del momento, anche in chiave calciomercato, nonostante il Borussia Dortmund lo abbia comprato appena a gennaio per 20 milioni di euro dal Salisburgo. Nonostante questo i rumors su un suo possibile addio al Borussia non mancano, e anche i bookmakers come Sisal hanno addrizzato le antenne e quotano il suo addio nella prossima finestra di mercato @3.50, una quota non bassissima, ma nemmeno così alta se pensiamo all'importanza del giocatore e da quanto poco tempo ha firmato col Borussia.

Le sue prestazioni hanno però incantato per un giocatore giovanissimo ma che sta già segnando una caterva di gol. In appena 11 partite, prima dello stop ai campionati per l'emergenza Covid-19, Haaland aveva messo a segno 12 gol tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, più di una rete a partita.

Del resto già prima di arrivare al Borussia Haaland aveva su di se gli occhi di molti top-team, e queste poche partite non hanno fatto altro che aumentare l'interesse, specialmente del Real Madrid che sembra una delle squadre più interessate al norvegese per rifondare il proprio attacco dopo alcune bocciature e delusioni da altri giovani promettenti (vedere Luka Jović). Per il 20enne non mancano comunque altre ipotesi come quelle rappresentate da Chelsea, Juventus, Arsenal e Manchester United.

Voi come la pensate? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.