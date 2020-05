Scommesse Calciomercato: quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Possibile ritiro per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare a Milano nei prossimi giorni per riprendere gli allenamenti con i rossoneri, ma tiene banco il futuro dell'attaccante svedese che potrebbe essere lontano dal Milan, e secondo i bookmakers lontano dal calcio in generale. Avanza infatti l'ipotesi del ritiro.

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Avanza l'ipotesi ritiro

Ancora incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che potrebbe lasciare il prossimo anno. L'incontro con Gazidis, amministratore delegato del Milan, non c'è ancora stato e lo svedese sta valutando il futuro assieme all'agente Mino Raiola. Molto dipenderà anche dal nuovo progetto rossonero, anche se al momento il Milan sembra ancora in alto mare. Nelle ultime ore è uscita anche l'ipotesi del rientro in patria nel "suo" Hammarby.

Su Sisal però tra i betting analyst sta prendendo sempre più largo l'idea che lo svedese si ritirerà il prossimo anno entro il 31 dicembre 2020, una possibilità che si gioca @3.50.

