Scommesse Calciomercato: Inter in pole per Timo Werner secondo i bookmakers. Pjanic e Lautaro: quote in crollo verso Barcellona. La Juventus su Chiesa

Con la ripresa del campionato data per giugno, ci si continua a muovere anche in ottica calciomercato, e sono uscite news e anche quote interessanti. L'Inter punta a Timo Werner con Lautaro Martinez sempre più verso Barcellona stanno a rumors e quote, così come Pjanic che dovrebbe lasciare la Juve per la Catalogna. I bianconeri accorciano in quota anche per Federico Chiesa.

L'Inter si muove per Timo Werner, la Juve accorcia in quota per Chiesa

Tanti rumors di calciomercato e possibili movimenti hanno spinto i bookmakers come Sisal a tornare fuori con alcune quote interessanti. Iniziamo dall'Inter del futuro con i nomi di Mertens e Timo Werner su tutti. Il centravanti tedesco in forza al Lipsia è l'obiettivo numero uno della società nerazzurra e la quota per vederlo in nerazzurro è @5. In corsa c'è anche il Liverpool @3 mentre la permanenza al Lipsia si gioca @1.80.

L'Inter si muove anche perché sembra che Lautaro Martinez sia sempre più convinto a lasciare Milano per approdare da Messi al Barcellona, un ipotesi che ora si gioca solo @1.65 mentre la permanenza al Inter passa sfavorita @2. Ma Lautaro non è l'unico che potrebbe lasciare la Serie A per la Liga, visto che anche la Juventus potrebbe salutare Miralem Pjanic, nome caldo già dalla scorsa estate per le scommesse di calciomercato in uscita da Torino. Il serbo ancora alla Juventus il prossimo anno si gioca @1.80 ma il Barcellona @2.75 è vicino, e in lavagna c'è anche il Chelsea @6.

La Juve non sta certo a guardare, tra possibili contropartite dal Barcellona (Semedo?), il sogno difficile del ritorno di Pogba e Federico Chiesa, vecchio pallino che i bianconeri volevano già portare a Torino lo scorso anno, prima della resistenza di Commisso. Per la prossima stagione, il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus entro il 30 agosto 2020 si gioca @2.50 mentre la permanenza alla Fiorentina è @2. Secondo i quotisti non molla neanche l'Inter @4.50. Intanto sull'altra sponda di Milano, quella rossonera, sembra sempre più certo l'addio di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe tornare in patria in Svezia, ma tiene banco anche l'ipotesi Bologna, oltre al ritiro mentre la sua avventura bis al Milan sembra arrivata al capolinea.

