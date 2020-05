Scommesse Calciomercato: l'Inter fa sul serio per Edison Cavani? Secondo le quote dei bookmakers sì

Icardi a Parigi avvicina Edison Cavani all'Inter, questo anche secondo la Gazzetta con la prima pagina del sabato, ma non solo, anche i bookmakers hanno abbassato le quote per il Matador in nerazzurro. Gli indizi ci sono tutti, questa operazione andrà in porto?

Cala la quota di Edison Cavani all'Inter

Il nome del momento, oltre a Werner, in queste ultime ore è Edison Cavani che potrebbe lasciare a 33 anni Parigi e il PSG dove è arrivato nel 2013 dal Napoli. A giugno, termine naturale del suo contratto con il club francese, l'attaccante uruguaiano lascerà il PSG dopo 6 vittorie in Ligue 1, altrettante nella Supercoppa francese, 5 in Coppa di Lega e 4 in Coppa di Francia, il tutto condito da 200 gol il 301 apparizioni.

Sono molte le squadre interessate a Cavani, ma in lavagna su Sisal il suo arrivo entro il 30 settembre 2020 all'Inter @2.25 è tra le opzioni favorite col Matador che potrebbe tornare in Italia dopo 7 anni. La permanenza di Icardi al PSG, come scrive anche la Gazzetta dello Sport, aiuterebbe in questo affare. Non mancano però le alternative, su tutte l'Atletico Madrid @4 mentre sono più difficili le ipotesi Premier League (al Newcastle @9), alla Juventus @12 o anche in Cina @33 e in MLS @50 per un finale di carriera negli Stati Uniti.

