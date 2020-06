Scommesse Calciomercato: Federico Bernardeschi verso la Roma? Possibile scambio con Zaniolo, ecco le quote dei bookmakers

Il calcio sta tornando, il calciomercato non si è mai fermato e oggi parliamo del nome del momento, Bernardeschi che potrebbe lasciare la Juventus. La Roma è l'ipotesi più fattibile anche perché sul piatto ci sono Zaniolo e Pellegrini che piacciono ai bianconeri.

Parliamo di Pronostici Calciomercato anche se i principali campionati di calcio in Europa sono ormai tornati tutti in campo.

Bernardeschi verso la Roma? Idea scambio con Zaniolo o Pellegrini

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus dove non è mai riuscito a fare davvero la differenza rispetto al rendimento che aveva tenuto con la Fiorentina. Il talento azzurro ha giocato solo 795 minuti con la maglia dei bianconeri in questa stagione e per il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe trasformarsi in un importante pedina di scambio per il mercato estivo.

A drizzare le antenne potrebbe essere il suo omologo della Roma, Gianluca Petrachi che ha in mano due giocatori che potrebbero lasciare la capitale e piacciono molto alla Juve: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. L'idea di scambio è quindi un ipotesi reale come vediamo anche dalle quote Sisal che danno Bernardeschi alla Roma entro le ore 23 del 5 ottobre 2020 @3 di quota. Intanto la Roma ha preso tempo: il possibile ritorno in Champions League potrebbe scongiurare il sacrificio dei suoi gioielli per ragioni economiche.

