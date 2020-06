Scommesse Calciomercato: giocatori in uscita per la Roma. Cristante in orbita Juve, crolla la quota di Florenzi all'Inter

Fonseca frena e avrebbe bloccato l’operazione ma i rumors di mercato continuano con la Juventus interessata a Bryan Cristante. In uscita dalla Roma anche Alessandro Florenzi. Si parlava di Fiorentina per l'ex capitano giallorosso, ma nelle ultime ore si fanno più insistenti i rumors sul Inter e anche la quota è crollata da @12 a @4.50.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote.

Cristante e Florenzi via da Roma? Juventus e Inter in pole

Già lo scorso anno Roma e Juventus diedero vita allo scambio dei cartellini di Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini (quest’ultimo poi mandato in prestito al Cagliari dai bianconeri) e anche quest'anno la storia potrebbe ripetersi. Mister Fonseca sembra aver blindato Bryan Cristante, ma i rumors di interesse della Juventus continuano e su Sisal la quota per vedere il centrocampista con la maglia della Juventus entro il 5 ottobre 2020 si gioca @3.00 volte la posta.

Nel mercato in uscita della Roma rientra anche Alessandro Florenzi che non si è rilanciato nell'esperienza in Liga al Valencia e sembra destinata a concludersi al termine di questa travagliata stagione anche per colpa del Coronavirus. Nei prossimi mesi l’ex capitano giallorosso dovrebbe fare rientro a Trigoria, ma solo di passaggio.

Si è parlato di Florenzi alla Fiorentina ma nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti i rumors che lo vedrebbero vicino all’Inter tanto che la quota per il passaggio in nerazzurro entro il 5 ottobre 2020 è passata @12.00 di marzo all'attuale @4.50, in una vera e propria picchiata al ribasso, sintomo che probabilmente qualcosa di vero c'è. Inoltre Antonio Conte ha già avuto a sua disposizione Florenzi in Nazionale, sfruttandolo sulle corsie laterali del suo 3-5-2.

