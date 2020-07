Scommesse Calciomercato: Juve su Zaniolo, Inter su Pellegrini in uscita dalla Roma. Giallorossi interessati a Milik, Messi il sogno nerazzurro impossibile. Tutte le quote sugli affari del momento

Parliamo di Calciomercato tra news, rumors e quote che cambiano sulle lavagne dei bookmakers. I nomi più caldi del momento sono quelli di Zaniolo,Pellegrini, Milik, Lautaro Martinez e Leo Messi.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Pellegrini e Zaniolo salutano la Roma? I giallorossi interessati a Milik

Della Roma si sta parlando molto per il mercato in uscita. Abbiamo già accennato nello scorso articolo a Florenzi che interessa all'Inter ma i nerazzurri sembrano puntare ad un altro giocatore giallorosso, Lorenzo Pellegrini. La permanenza alla Roma al 06/10/2020 secondo Snai rimane l'ipotesi favorita @1.40 ma subito dietro c'è proprio l'Inter @5.50 che stacca anche la Juventus @7.50.

I bianconeri però si stanno muovendo su Nicolo Zaniolo. Anche qui le lavagne premiano la permanenza nella Capitale @2.10 ma dietro c'è la Juve @6.50 e in questo caso è l'Inter ad accodarsi come terzo incomodo, in doppia cifra di quota @12.

Non solo mercato in uscita però per la Roma. Nelle ultime ore sono usciti rumors su un rinnovo e una permanenza a Napoli non semplice per Arkadiusz Milik che potrebbe piacere alla Roma. L'affare rimane difficile perchè sul polacco sembra esserci forte sempre la Juventus @3.50, opzione favorita dietro al Napoli @1.75, ma i rumors ci sono anche se la quota di Milik alla Roma entro ottobre rimane alta @20. Milik piace anche all'estero, in particolare all'Atletico Madrid che si gioca @7.50.

Tornando a parlare di Inter, tiene sempre banco il rebus Lautaro Martinez diviso tra la permanenza a Milano e il forte richiamo del Barcellona. Di questo giocatore e di questo possibile affare ci siamo già interessati in diversi articoli nelle scorse settimane. Sisal non molla nemmeno l'ipotesi del sogno Leo Messi all'Inter con una quota @9 che appare molto bassa visto che parliamo di un affare complicato che sembra più fantacalcio che mercato reale, specialmente in questo momento difficile. In lavagna come probabili acquisti dell'Inter entro il 5 ottobre 2020 i nomi caldi sono quelli di Izzo @2.75 e del già citato Florenzi @4.50.

Secondo voi che maglia vestiranno questi giocatori il prossimo anno? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.