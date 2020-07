Pronostici e Calciomercato: Ronaldo a -1 gol da Immobile ma il portoghese ha già superato il bomber della Lazio nelle quote antepost sul capocannoniere. I due si sfidano lunedì nel big match di Serie A

Ciro Immobile non sembra più il bomber implacabile della prima parte di stagione e del resto tutta la Lazio dalla ripresa post covid non sembra più la stessa. Ronaldo è vicino nella corsa al titolo di capocannoniere, ma si parla anche di un eventuale (e difficile) cambio di maglia di Immobile il prossimo anno.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Lazio e Immobile in calo, Ronaldo si avvicina per il capocannoniere

Due soli gol, di cui uno su rigore, in sette gare da quando la Serie A è ripartita sono numeri non da Ciro Immobile che alla ripresa è calato come tutta la Lazio. Il bomber è a 29 gol in questo campionato, uno solo più di Cristiano Ronaldo che sta recuperando e lo vediamo anche dalle quote antepost che vedono CR7 già nuovo favorito per il titolo di capocannoniere:

Cristiano Ronaldo 1,70

Immobile, Ciro 2,10

Lukaku, Romelu 500

Altro 500

Di Immobile si parla anche in chiave Calciomercato. L'opzione della permanenza alla Lazio @1.25 rimane ovviamente sempre l'opzione più attesa ma attenzione alle sirene inglesi della Premier col Newcastle del principe saudita Mohammed Bin Salman, vorrebbe presentarsi con un grande colpo anche se la quota di Ciro ai Magpies rimane alta @7.50. In Italia c'è il Napoli ma anche in questo caso la quota per il trasferimento rimane alta @9. Vedere Immobile al fianco proprio di Ronaldo alla Juve è invece ancora più difficile @33 volte la posta.



Quel che è certo è che lunedì prossimo i due bomber si affronteranno in campionato nel big match Juventus-Lazio. La quota dei bianconeri è scesa da @1.80 a @1.66 per la vittoria mentre la Lazio è offerta @4.90 (Pareggio @4). Un gol di CR7 si gioca @2.00 mentre con Immobile si sale @2.75.

