Scommesse Calciomercato: Pioli confermato al Milan. Ora i rossoneri pensano al mercato. I nomi più caldi secondo le quote sono Bernardeschi e Jovic

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Il Milan conferma Pioli in panchina e pensa al mercato

Stefano Pioli sarà l'allenatore del Milan anche il prossimo anno, grazie al grande rendimento post covid che ha convinto la dirigenza rossonera a rinnovargli la fiducia. Ora si pensa al mercato, in attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Uno dei nomi più caldi a Milanello è quello di Federico Bernardeschi, fantasista della Juventus il cui passaggio in rossonero è quotato @4.00 volte la posta, non altissima, anche perché gira da giorni l’ipotesi di uno scambio con Kessie.

Anche nel reparto offensivo ci potrebbero essere delle novità e il nome è quello di Luka Jovic del Real Madrid, il giovane attaccante bosniaco (considerato in patria l’erede di Edin Dzeko) che dopo essere esploso due anni fa all’Eintracht Francoforte, ha faticato in Liga con i Blancos. Anche Jovic è dato @4.00 per il passaggio al Milan.

In lavagna c'è anche Duvan Zapata @7.50, attuale bomber dell'Atalanta di Gasperini e visto che sognare non costa niente: Leo Messi in rossonero si gioca @50.00 volte la posta.

