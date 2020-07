Scommesse Calciomercato: l'Inter pensa al mercato. Crollano le quote di Gosens ed Emerson Palmieri in nerazzurro

La prima stagione di Antonio Conte è stata di luci e ombre e l'Inter dovrà buttarsi sul calciomercato per cercare di limare il gap sempre ampio con la Juventus che si appresta a vincere il 9° scudetto di fila.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Stanleybet e Sisal.

Inter, Gosens ed Emerson Palmieri i nomi caldi secondo le quote dei bookmakers

L'Inter sembra alla ricerca di un nuovo titolare per il ruolo di esterno sinistro, e Marotta è già al lavoro visto che Ashley Young a 35 anni non garantisce un lungo futuro, e Biraghi non ha convinto in pieno in nerazzurro. Il nome caldo è quello di Emerson Palmieri che al Chelsea è un po' chiuso da Alonso. Qui l'affare sembra in dirittura d'arrivo con la quota in picchiata ma ancora valida @2.00 per un raddoppio.

L'altro nome che piace all'Inter è quello del atalantino Gosens che si gioca @3.75 per il passaggio in nerazzurro, ma la concorrenza non manca ed è spietata anche dall'estero se è vero che, come sembra, l'Hertha Berlino è pronta a fare una super offerta alla Dea. Anche in Italia non mancano le alternative con la Juventus @4.00 molto vicina alle quote dell'Inter per provare ad inserirsi soffiando Gosens a Conte.

