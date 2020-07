Scommesse Calciomercato: con la conferma di Pioli rimane anche Zlatan Ibrahimovic al Milan? Secondo i bookmakers sì

La conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan potrebbe far rimanere in rossonero anche Zlatan Ibrahimovic, e le quote dei bookmakers per la permanenza dello svedese in rossonero lo testimoniano, a meno che il Monza...

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Con la conferma di Pioli anche Ibra rimane al Milan?

Abbiamo parlato della conferma di Pioli e dei nomi caldi sul taccuino del calciomercato del Milan l'altro giorno (clicca qui), ma oggi ci occupiamo ancora di rossoneri perché secondo gli analisti di Sisal la conferma dell'allenatore potrebbe ripercuotersi in positivo anche sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan, che invece con Rangnick non sarebbe rimasto.

Lo vediamo anche dalle quote che danno la permanenza di Ibra al Milano @1.50 mentre il cambio squadra entro il prossimo 5 ottobre, data ufficiale di chiusura del mercato, è data invece fino @2,30. Del resto a 29 anni Ibra sta dimostrando di essere comunque il faro del Milan. Non mancano le sorprese visto che negli ultimi giorni era circolato un rumors secondo cui il il Monza di Berlusconi avrebbe avuto un accordo con Ibra, indiscrezione che ieri Galliani ha smentito in conferenza stampa definendo l'ingaggio dello svedese “un filino costoso”, ed escludendo l'affare “al 98,8%”.

