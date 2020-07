Scommesse Calciomercato: i bookmakers chiudono le giocate su Milik, per loro è già della Juve

Manca ancora l'accordo ufficiale col Napoli ma Arkadiusz Milik per i rumors di calciomercato e per i bookmakers è già della Juventus, tanto che hanno tolto la possibilità di puntare su questo possibile affare.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Arkadiusz Milik è già della Juve? Secondo i bookmakers sì

L'intesa con il giocatore è stata raggiunta ma la Juventus non ha ancora un accordo ufficiale col Napoli per Arkadiusz Milik, un affare che i quotisti hanno seguito da vicino nelle ultime settimane (lo abbiamo fatto anche noi con i nostri articoli), Snai in particolare ha chiuso le scommesse sulla squadra nella quale giocherà il polacco nella prossima stagione.

Fino a qualche giorno fa era sempre acceso il testa a testa tra l'Atletico Madrid e i bianconeri. La Juventus aveva oscillato tra quota 4,00 e 1,75, i Colchoneros erano invece arrivati a 2,25; un duello che per gli analisti si è definitivamente risolto a favore dei campioni d'Italia.

Secondo voi che maglia vestirà Milik il prossimo anno? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.