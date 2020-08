Scommesse Calciomercato: toto panchine, Conte ed Inter ai ferri corti, c'è Allegri in pole. De Zerbi sogna Barcellona?

Appena concluso il campionato (e con ancora in gioco le coppe europee) si scalda subito il toto allenatori, e in particolare sale la tensione tra Antonio Conte e l'Inter, col tecnico che potrebbe lasciare dopo un anno ed Allegri pronto a subentrargli secondo i book. Intanto De Zerbi, che ha fatto benissimo col Sassuolo, è in lavagna per il prossimo allenatore del Barcellona.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter. Al suo posto ci sarebbe Allegri. Cresce la stima per De Zerbi

Ancora frizioni e aria di addio tra Antonio Conte e l'Inter che erano già finiti ai ferri corti nell'ultima sessione di mercato e ora il tecnico leccese si è tornato a far sentire con le sue ultime dichiarazioni contro la società nerazzurra. Secondo Snai l'addio è possibile tanto che c'è già pronta la lavagna dei possibili sostituti, con Massimiliano Allegri su tutti.

L'ambizione del tecnico toscano era quella di allenare all’estero ma se dovesse arrivare la chiamata dell’Inter direbbe di sì. Ambizione anche da parte del presidente nerazzurro Zhang che vorrebbe colmare il gap con la Juventus. La possibilità del arrivo di Massimiliano Allegri all'Inter è molto probabile visto che si gioca solo @2.00 di quota, staccando anche Mauricio Pochettino in rilancio dopo l'esperienza al Tottenham.

In seconda fascia abbiamo un tris di allenatori: Josep Guardiola, Diego Simeone e Luciano Spalletti tutti quotati @25.00 mentre sono ancora più difficili le opzioni Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti entrambi in lavagna @33.00 per non parlare di una serie di nomi @50.00: Laurent Blanc, Walter Zenga, Thomas Tuchel, Erik Ten Hag, Maurizio Sarri, Claudio Ranieri e Walter Zenga (che da pochi giorni ha terminato la sua avventura a Cagliari dove prende il suo posto Di Francesco). Si parla anche di "grandi" ritorni, come quello di Andrea Stramaccioni offerto però alto @100.00.

Passiamo in Emilia. Roberto De Zerbi continua a fare un grande lavoro col Sassuolo che ha portato fino al 8° posto, ma oltre ai risultati, ad impressionare dei neroverdi è la gestione dell'allenatore che gli ha dato un gioco offensivo davvero piacevole, oltre ad aver lanciato Boga e tanti altri. De Zerbi è il primo scout per i nuovi talenti e su Sisal si può scommettere sulla sua nuova panchina, e che panchina visto che il passaggio sarebbe dalla piccola Sassuolo alla grande Barcellona, dal Mapei Stadium al Camp Nou.

De Zerbi ha fatto già parlare di sé in Spagna e nel mese di maggio ha svolto una lezione online allo staff delle giovanili blaugrana. Un suo approdo in terra catalana è dato a @20,00 di quota (entro il 31 agosto 2020).

