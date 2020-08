Scommesse Calciomercato: Juventus eliminata dalla Champions League, ora Sarri rischia. I book puntano su Inzaghi e Zidane al suo posto, c'è anche il ritorno di Conte in lavagna

La Juventus vince 2-1 il ritorno di Champions League ma in virtù dello 0-1 in Francia è il Lione di Rudi Garcia a passare il turno a sorpresa e ad inguaiare Maurizio Sarri. Chi sarà il prossimo allenatore della Juve? I bookmakers si scatenano.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Juventus eliminata dalla Champions League. Maurizio Sarri rischia la panchina?

Già le critiche non mancavano, nonostante il 9° scudetto consecutivo vinto dalla Juventus. Il gioco di Maurizio Sarri visto a Napoli non si è mai visto a Torino e l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il modesto Lione di Rudi Garcia (fermo da mesi per l'interruzione della Ligue 1 che non è più ripresa) potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso.

Snai in lavagna mantiene Sarri come favorito allenatore della Juve anche la prossima stagione @1.85, una quota non male anche perché per i bianconeri cambiare il panchina con una stagione 2020-21 che inizierà praticamente subito, non è una scelta facile. Le alternative più interessanti sono Simone Inzaghi @3 che ha fatto bene negli ultimi anni con la Lazio, il ritorno di Antonio Conte @5 ai ferri corti con l'Inter (abbiamo parlato anche di questo) e Zinedine Zidane @7 che da giocatore ha dato tanto alla vecchia signora.

Più difficile un altro ritorno, quello di Massimiliano Allegri @10 com Mauricio Pochettino @10 che sono due allenatori in orbita Inter più che Juve nel caso la situazione dei nerazzurri precipiti con Conte. Sempre alla finestra anche Luciano Spalletti @12. Giampiero Gasperini @15 è un altro che ha incantato il mondo del calcio con la sua Atalanta. Pep Guardiola @25 è il sogno, Andrea Pirlo @33 ha invece bisogno di fare la gavetta visto che è stato appena confermato alla guida del Under bianconera.

23:00 Allenatore Juventus Al 15/09/20

Maurizio Sarri 1,85

Simone Inzaghi 3,00

Antonio Conte 5,00

Zinedine Zidane 7,00

Massimiliano Allegri 10

Mauricio Pochettino 10

Luciano Spalletti 12

Giampiero Gasperini 15

Pep Guardiola 25

Andrea Pirlo 33

Carlo Ancelotti 50

Jose Mourinho 75

Diego Simeone 100

Altro 8,00

