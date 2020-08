Scommesse Calciomercato: Roma eliminata dall'Europa League e con nuova proprietà. Urge rifondare nella capitale. Vediamo i nomi più caldi per gli acquisti giallorossi secondo i book

Continuiamo a parlare di calciomercato e di squadre deluse dal ritorno in coppa, come la Roma che è stata schiacciata dal Siviglia ed è uscita dall'Europa League. Finisce male l'era di Pallotta ma nella capitale arriva un altra proprietà americana. Urge rifondare, vediamo i nomi caldi del calciomercato giallorosso secondo i bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Roma all'anno zero, nuova proprietà e nuovi obiettivi di mercato

La Roma è uscita dall'Europa League e ha chiuso l'era Pallotta. In arrivo una nuova proprietà a stelle e strisce che dovrebbe rifondare questa squadra. Si dovrebbe comunque ripartire da Fonseca in panchina, ma vediamo i nomi più caldi dal calciomercato giallorosso secondo i bookmakers. La quota più bassa è quella di Rugani @5 per l'arrivo a Roma dalla Juve dove non ha mai convinto.

I giallorossi cercano anche un appoggio offensivo valido per Dzeko (molto critico dopo l'eliminazione contro il Siviglia). I nomi principali sono quelli di Bernardeschi e Mandzukic entrambi @7 mentre con Milik si sale in doppia cifra @11 visto che il polacco del Napoli sembra promesso sposo con la Juve (ne abbiamo già parlato giorni fa).

ROMA SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO

Rugani @5.00

Bernardeschi @7.00

Mandzukic @7.00

Milik @11.00

Secondo voi chi acquisterà la nuova Roma nel mercato estivo? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.