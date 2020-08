Scommesse Calciomercato: il mercato estivo della Lazio. I bookmakers puntano sugli arrivi di Kumbulla e Consigli

Dopo aver parlato della Roma andiamo dall'altra parte della Capitale, con la Lazio che arriva da una stagione importante, chiusa però in calo e con un evidente gap ancora da colmare sulla Juve per lo scudetto. Vediamo i nomi caldi del calciomercato biancocelesti secondo i bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Lazio, Kumbulla e Consigli bassi in quota

Filippo Inzaghi piace a molti ma dovrebbe rimanere sulla panchina della Lazio al lavoro per rinforzare la rosa così da essere più competitiva con una Juve sempre superiore (e anche l'Inter è superiore alla Lazio come rosa). In quota il nome più scontato è quello di Kumbulla @2.85, seguito da un portiere, Consigli @3.50.

Possibile anche il ritorno di Felipe Anderson @4.50 e anche qua (come per la Roma, leggi qui) spunta il nome di un gettonassimo Rugani @5 in uscita dalla Juventus. Anche il nome di Bonaventura @7.00 è interessante, col centrocampista che lascerà il Milan. Un ipotesi difficile l'arrivo di Jack a Roma, ma non impossibile, come Mandzukic @7.00.

LAZIO SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO

Kumbulla @2.85

Consigli @3.50

Anderson @4.50

Rugani @5.00

Bonaventura @7.00

Mandzukic @7.00

