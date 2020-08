Scommesse Calciomercato: il mercato estivo del Milan. Tanti nomi nella lavagna dei bookmakers. Spiccano le quote basse su Milenkovic e Thiago Silva

Oggi parliamo del Calciomercato estivo del Milan, un altra squadra chiamata a rifarsi il look dopo diverse stagioni difficili. Confermato Pioli in panchina, dovrebbe rimanere anche Ibra ma ora si pensa a come rinforzare la rosa.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Milan vicino a Milenkovic. Quota bassa anche per il ritorno di Thiago Silva

La lista dei nomi in lavagna per il calciomercato estivo del Milan è molto lunga, ma spiccano ovviamente i due nomi a quota più bassa. Vicinissimo Milenkovic in rossonero, un opzione che infatti si gioca @2.00, ma anche un grande ritorno da Parigi, quello di Thiago Silva @2.50 che tiene banco con una quota molto bassa.

In seconda fascia abbiamo molti altri nomi interessanti come Jovic, De Paul ed Emerson. Più difficili gli affari per Orsolini e Szoboszlai entrambi @7 mentre con Bailly @11 e col talentoso Castrovilli @15 si sale in doppia cifra.

MILAN SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO

Milenkovic @2.00

Thiago Silva @2.50

Jovic @5.00

De Paul @5.00

Emerson @5.00

Orsolini @7.00

Szoboszlai @7.00

Bailly @11.00

Castrovilli @15.00

Secondo voi chi acquisterà il Milan nel mercato estivo? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.