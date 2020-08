Scommesse Calciomercato: il mercato estivo del Napoli. Tante ipotesi ma tutte a quota alta per i partenopei

Sul Napoli si sa più su chi potrebbe lasciare rispetto agli arrivi. Si parla di grandi offerte per Koulibaly e per questo tra le tante ipotesi che fanno i book spicca Bailly, comunque alto di quota come gli altri giocatori in lavagna.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Tanti nomi per i partenopei. Bailly, Milenkovic e Lucas Moura interessanti ma a quota alta

Il Napoli potrebbe perdere qualche pedina importante in questa finestra di calciomercato estivo, ma non mancano anche i nomi in entrata per la squadra di De Laurentiis, anche se sono tutte operazioni difficili, e lo vediamo dalle quote. La quota più "bassa" è quella di Bailly @5.00, seguito da Milenkovic @6.00 e Lucas Moura @7.00. Il resto delle opzioni si gioca @9.00.

NAPOLI SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO

Bailly @5.00

Milenkovic @6.00

Lucas Moura @7.00

Gosens @9.00

Aina @9.00

Locatelli @9.00

Umtiti @9.00

Immobile @9.00

Castrovilli @9.00

Orsolini @9.00

Secondo voi chi acquisterà il Napoli nel mercato estivo? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.