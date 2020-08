Scommesse Calciomercato: il mercato estivo del Inter. Conte rimarra? Intanto scendono le quote per gli acquisti di Gosens, Castrovilli e Palmieri ma anche di Dzeko. Ancora vivo il sogno Messi

L'aria tesa tra Antonio Conte e l'Inter rimane ma i nerazzurri devono pensare anche al mercato per cercare di colmare il gap con una Juventus che in Italia rimane superiore. In cima alla lista dei desideri (e delle lavagne dei bookmakers) ci sono Gosens ed Emerson Palmieri ma cala moltissimo anche la quota di Dzeko in nerazzurro, un vecchio pallino già dallo scorso anno.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Inter, si riaccende la pista Dzeko oltre a Gosens ed Emerson Palmieri? Rimane vivo il sogno Messi

Emerson Palmieri @1.65 sembra ad un passo dall'Inter, lo vediamo anche dalle quote. In casa nerazzurra tiene ovviamente banco la situazione tesa tra società ed allenatore, ma bisogna pensare anche alla finestra estiva di calciomercato dove rimane forte anche il nome di Gosens.

L'eliminazione in Europa League con duro sfogo di Edin Dzeko (anche contro Fonseca, poco velatamente) riaprono le speranze dell'Inter di arrivare all'attaccante bosniaco che formerebbe un grande duo (in tutti i sensi) con Lukaku. Del resto Dzeko è un pallino nerazzurri già dallo scorso anno e la sua quota per l'arrivo a Milano ora è molto bassa @2.50. Non manca il tormentone nerazzurro delle ultime settimane, quello rappresentato dal sogno di vedere Leo Messi in nerazzurro. La storia di CR7 alla Juve ci dice che niente è impossibile, e anche la quota della Pulce all'Inter @7 è alta ma non enorme.

INTER SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO

Emerson Palmieri @1.65

Dzeko @2.50

Gosens @3.50

Castrovilli @3.50

De Paul @5.00

Griezmann @5.00

Locatelli @7.00

Orsolini @7.00

Messi @7.00

Alaba @8.00

Thiago Alcantara @9.00

