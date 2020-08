Scommesse Calciomercato: il mercato estivo della Juve. C'è Pirlo in panchina, da chi ripartire in campo? Cambiano le quote del calciomercato, Jorginho non è più un obiettivo primario. Piace Zapata

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League, Maurizio Sarri è stato esonerato e bisogna già pensare alla prossima stagione 2020-21 alle porte dopo questo pazzo 2020, una stagione che i bianconeri giocheranno con Andrea Pirlo in panchina che ha cambiato le carte in tavola anche nelle quote mercato.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet.

Pirlo in panchina, come cambiano le quote del mercato estivo della Juve?

A Torino non si respira una bella aria e l'eliminazione in Champions League ha portato all'esonero di Maurizio Sarri. Le lavagne dei bookmakers per il mercato in entrata della Juve puntavano proprio su un fedelissimo di Sarri come Jorginho che era l'opzione più semplice tra quelle aperte nel calciomercato dei bianconeri, ma l'addio di Sarri cambia anche questi piani. Rimane vivo anche il sogno del ritorno di Pogba @7.00. Vediamo come sono cambiate le quote mercato dei bianconeri prima dell'esonero di Sarri e ora con la conferma di Pirlo al suo posto in panchina.

JUVENTUS SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO (QUOTE VECCHIE CON SARRI)

Jorginho @2.30

Jimenez @3.00

Locatelli @3.80

Zapata @5.00

Emerson Palmieri @5.00

Pogba @7.00

Milenkovic @9.00

Griezmann @9.00

Lacazette @9.00

JUVENTUS SESSIONE ESTIVA CALCIOMERCATO (QUOTE ATTUALI CON PIRLO)

Jimenez @3.00

Zapata @3.00

Locatelli @3.80

Emerson Palmieri @5.00

Jorginho @5.00

Pogba @7.00

Milenkovic @9.00

Griezmann @9.00

Lacazette @9.00

