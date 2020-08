Scommesse Calciomercato: tutti pazzi per Leo Messi vicino all'addio al Barcellona. Crolla la quota del Manchester City che potrebbe perdere David Silva che interessa alla Lazio

Leo Messi sembra davvero vicino all'addio al Barcellona, dopo l'umiliante 2-8 contro il Bayern Monaco, e un altra squadra delusa dalla Champions League, il Manchester City di Guardiola, sembra essersi mosso. La quota per Messi al City è crollata da @8 a @3.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Leo Messi infiamma il mercato, crolla la quota del City per l'argentino

La lunga storia di Lionel Messi con i blaugrana sembra arrivata al capolinea e i bookmakers come Snai si scatenano sulle scommesse di Calciomercato. Messi è ovviamente il nome più importante e le corteggiatrici che lo vorrebbero non mancano, anche se si tratta di un affare complicato, specialmente in periodo di Covid. L'arrivo di Ronaldo alla Juve ci ricorda però che nulla è impossibile.

L'opzione della permanenza al Barcellona @1.35 rimane quindi l'ipotesi ancora più semplice, ma impressiona il crollo di quota del Manchester City che passa da @8 a @3.00 per arrivare all'argentino. I punti di forza del City sono un campionato che attira i grandi campioni (la Premier League), un allenatore che ha fatto storia con Messi (Guardiola) e grandi disponibilità economiche del club con lo sceicco Mansour che vorrebbe fare un grande colpo rilanciando anche la squadra dopo una stagione sotto le attese. Insomma, gli ingredienti per Messi al City sembrano esserci tutti.

Anche l'Inter @3.00 rimane però in pista per il sogno Messi, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi quando questi rumors avevano infiammato il mercato. Molto più difficile l'opzione PSG, altra squadra che non ha problemi ad investire, e che potrebbe riportare Messi al fianco di Neymar, anche se in questo caso la quota è @15.00.

In uscita per il City si parla con interesse di David Silva e la Lazio di Lotito @1.50 rimane in pole per arrivare allo spagnolo su cui si è fatto avanti il Valencia con quota in calo da @5 a @3.50, complici anche le insistenti indiscrezioni sulle preferenze della moglie Melanie. La stessa quota si gioca per la Juventus @3.50. Più difficili invece le piste che portano in MLS negli States (Inter Miami) e in Giappone col Vissel Kobe, entrambi a @10.00 volte la posta.

