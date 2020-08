Scommesse Calciomercato: Edin Dzeko tra Roma e Juventus. Il bosniaco lascerà la capitale? Secondo noi si

Iniziamo a sbilanciarci con le scommesse sul Calciomercato e dopo aver visionato diverse quote è tempo di iniziar a dare qualche consiglio vero, come quello su Edin Dzeko che potrebbe cambiare squadra lasciando la Roma.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Eurobet e Sisal.

Edin Dzeko lascerà Roma? Juventus alla porta per l'attaccante bosniaco

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma è diventato assai incerto, sia per la volontà del giocatore, ma anche della società (recentemente passata di mano da Pallotta) che in questo modo libererebbe un ingaggio molto alto per l'attaccante ormai 35enne.

Dzeko si è comunque confermato il punto di riferimento dei giallorossi, a prescindere dall'anagrafe, e piace molto alla Juventus, in particolare al nuovo mister Andrea Pirlo che lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri. Le quote di Sisal danno la permanenza a Roma l'opzione favorita @1.50, ma scende la quota dei bianconeri che sono la seconda opzione @2.75.

Rimane in lavagna anche l'opzione Inter @7.50 che già dallo scorso anno aveva cercato insistentemente Dzeko, mentre sono più difficili le piste che portano al ritorno in Premier con Manchester United @20 seguita da Everton e Newcastle entrambi @25. Le pretendenti quindi non mancano per Dzeko.

Il nostro PROFETA, esperto di scommesse applicate al calciomercato, ha un idea da consigliarci, ovvero Dzeko Cambia Squadra SI @2.20. Il capitano della Roma è richiesto dalla Juventus (il prescelto dal nuovo allenatore Pirlo), Inter ed Atletico Madrid. Tutte destinazioni gradite al bosniaco.

