Scommesse Calciomercato: continua il giallo Messi. Il Manchester City scavalca tutti secondo i bookmakers. L'Inter rimane in corsa

Nelle ore in cui l'Inter è tornata alla carica per un vecchio pallino, Arturo Vidal, a Barcellona tiene ovviamente banco l'affare Leo Messi che potrebbe davvero lasciare la Catalogna. Il Manchester City scavalca tutti nelle quote antepost di calciomercato per arrivare alla Pulce.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Leo Messi potrebbe davvero lasciare il Barcellona. City in pole, ma c'è anche l'Inter

Messi ha comunicato al Barcellona la volontà di andarsene ma è sempre in atto una guerra legale: il giocatore vuole liberarsi gratis facendo valere una clausola del contratto, che per la società catalana non sarebbe più valida. Bartomeu sarebbe anche disposto a farsi da parte, ma intanto Manchester City e Inter studiano la prossima mossa per il grande colpo mentre si allontana l'ipotesi Parigi al PSG.

Al Manchester City Messi ritroverebbe Guardiola e poi ci sarebbe l'idea di chiudere la carriera in MLS a New York. Inter aspetta il momento giusto per entrare in azione. Il piano è pronto da tempo, ma prima Zhang vuole conoscere i costi della rottura con i blaugrana. Il presidente nerazzurro avrebbe una mano anche dal fisco italiano in questo affare.

Un altro indizio che attira l'attenzione dei bookmaker è il trasloco di papà Jorge Messi a Milano a due passi dalla sede nerazzurra. In ogni caso per tutti i club interessati non sarà facile prendere Messi rispettando il Fair Play Finanziario Uefa e alla fine l'ipotesi di permanenza a Barcellona non è da escludere in quota @2.35.

Intanto l'Inter avrebbe riacceso i discorsi col Barcellona per un vecchio pallino che farebbe felice Antonio Conte, così da riallacciare i rapporti incrinati col tecnico salentino, ovvero Arturo Vidal. In uscita sempre dal Barcellona, si parla anche di Suarez che potrebbe tornare all'Ajax ma è stato offerto anche alla Juventus, una pista che nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente. Il problema è l'ingaggio alto del pistolero. Ecco le quote Eurobet su dove giocherà Messi il prossimo anno:

Manchester City @1.60

Barcellona @2.35

Inter @2.75

PSG @13.00

Altro @15.00

Juventus @21.00

Manchester United @21.00

Bayern Monaco @71.00

Liverpool @71.00

Milan @71.00

Boca Juniors @151.00

Napoli @151.00

Newcastle @151.00

Newell Old Boys @151.00

River Plate @151.00

