Scommesse Calciomercato: ritorno di fiamma per la Juventus che torna a pensare a Federico Chiesa, ma c'è anche il Milan. Intanto la Fiorentina sogna Higuain

In uscita dalla Fiorentina sembra esserci Federico Chiesa, un nome che è tornato di moda per la Juventus che però se la dovrà vedere col Milan che sta firmando anche una altro giovane azzurro: Tonali. Intanto i viola sognano Higuain per l'attacco.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Chiesa torna di moda. Testa a testa Milan-Juve per il talento viola

La scorsa estate Federico Chiesa è rimasto a Firenze grazie al cambio di proprietà con l'arrivo di Rocco Commisso ma quest'anno il talento viola potrebbe cambiare lidi visto che è tornato forte l'interesse della Juventus che si gioca @4.00 anche se la permanenza a Firenze rimane l'opzione favorita @1.42 secondo i bookmakers. Nelle ultime ore i rumors parlano di un Chiesa che non intende accettare l’offerta di prolungamento di almeno un anno con l’inserimento di una clausola rescissoria di 70-80 milioni.

Attenzione anche al Milan @3.00 che con Maldini e Massara si è già mosso bene su Sandro Tonali e cerca di chiudere una doppietta di giocano talenti azzurri. Più indietro Roma @8.00 e Inter @10.00. Per i giallorossi bisogna capire il futuro di Zaniolo e solo nel caso di una sua cessione (al momento improbabile) la dirigenza della Roma proverà a rimpiazzarlo con Chiesa. L'Inter, già beffata per Tonali (forse), e alle prese col sogno Messi, intende rafforzare la propria rosa con giovani di valore anche per rinsaldare la situazione con mister Antonio Conte.

Per un giocatore in uscita da Firenze, occhio anche al mercato in entrata della Fiorentina che sta sondando la possibilità di arrivare a Gonzalo Higuain, possibilità quotata @5.00. Non da escludere poi l’ipotesi di una permanenza ancora in bianconero qualora né Dzeko né Suarez dovessero approdare alla corte di Pirlo: un Higuain ancora bianconero è dato a 8,50. Il ritorno al River Plate si gioca a 10 mentre quello a Napoli pagherebbe 15 volte la posta. L'opzione più probabile rimane però la Major League Soccer americana con quota @1.30.



