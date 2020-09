Scommesse Calciomercato: l'Inter ha l'accordo con Vidal ma i bookmakers accendono le quote su N'Golo Kanté in nerazzurro

In queste ore filtrano i rumors di un Inter che avrebbe già pronto l'accordo per due anni con Vidal e ora è in attesa che il cileno risolva il proprio contratto con il Barcellona, ma i bookmakers si concentrano su N'Golo Kanté.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Inter vicina a Vidal, ma in lavagna rimane anche il nome di N'Golo Kanté

L'Inter è a caccia di rinforzi a centrocampo e sembra vicina all'accordo con Vidal, ma nelle ultime ore a tenere banco è il nome di N'Golo Kanté con cui Antonio Conte ha vinto un titolo in Premier League e una FA Cup nel suo biennio londinese al Chelsea.

Il nazionale francese conosce bene i tecnici italiani visto che prima di Conte aveva lavorato con Ranieri nello storico titolo vinto dal Leicester. Al momento Sisal offre Kante in nerazzurro @2.75, quindi le possibilità sono davvero concrete.

