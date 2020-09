Scommesse Calciomercato: lo scatenato Everton di Ancelotti cerca Florenzi che piace anche ad Atalanta e Fiorentina

Torniamo a parlare di Alessandro Florenzi che è sempre un nome molto gettonato nelle lavagne dei bookmakers quando si parla di calciomercato e scommesse. Il futuro di Florenzi potrebbe essere lontano dalla Capitale, piace ad Atalanta e Fiorentina in Serie A, ma anche all'Everton di Ancelotti in Premier League.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Florenzi lascerà la capitale? Everton, Atalanta e Fiorentina alla porta

L'ex capitano giallorosso è tornato nella Capitale dopo la fine dell'esperienza in prestito al Valencia ma con ogni probabilità lascerà nuovamente la squadra di Paulo Fonseca che non lo fa rientrare nei piani e anche la nuova proprietà di Friedkin lavorerà in uscita, tanto che la permanenza di Florenzi alla Roma è data @4.00.

Attenzione al Everton di Carlo Ancelotti che sta facendo di tutto per convincerlo a sposare la causa dei Toffees che in lavagna sono i favoriti @3.25 per arrivare al classe 91 giallorosso. Subito dietro c'è l'Atalanta @3.50 che gli permetterebbe di rimanere in Serie A e di giocare anche la Champions League.

Non si esclude neanche la destinazione Fiorentina @5.00 con i viola che come contropartita Dusan Vlahovic. Più difficili le piste che portano Juventus e Inter, rispettivamente quotate @8,50 e @12,00

