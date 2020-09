Scommesse Calciomercato: tra Suarez e Dzeko spunta Edison Cavani. Il Matador è il nuovo favorito per l'attacco della Juve

Continua il tormentone sulla punta che andrà alla Juventus. Da settimane sono caldissimi i nomi di Edin Dzeko e Luis Suarez, ma spunta anche Edison Cavani che lascerà Parigi.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Cavani in uscita dal PSG. L'ex Napoli finirà alla Juventus?

E se tra Edin Dzeko e Luis Suarez alla fine la spuntasse Edinson Cavani come nuova punta della Juventus? I book ci credono e il bomber uruguaiano, ex Napoli e ormai svincolato dal Paris Saint Germain salta in testa alle lavagne per arrivare alla Juventus @1.85. Perde terreno l'ipotesi Atletico Madrid con i Colchoneros che passano da @2,50 a @3,50.

Si allontana sempre di più il Benfica, squadra che sembrava vicinissima al calciatore fino a poche settimane fa, che da @3,50 è passata a @8,00.

