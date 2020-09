Scommesse Calciomercato: Stephan El Shaarawy torna in Italia? Il Bologna ci pensa e scende in quota

Stephan El Shaarawy attualmente milita nello Shanghai Shenhua, nel campionato di calcio cinese, ma le ultime indiscrezioni vedono un ritorno in Serie A per l'attaccante italiano.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Il Faraone torna in Italia? Attenzione al Bologna

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Serie A e lasciare già il campionato di Calcio in Cina visto che attualmente milita nello Shanghai Shenhua. Tra le squadre italiane più interessanti secondo i bookmakers c'è il Bologna in quota @4.00 per l'acquisto del Faraone, con Sabatini che conosce bene El Shaarawy dai tempi della Roma.

