Scommesse Calciomercato: Milenkovic in uscita dalla Fiorentina verso il Milan. Viola a caccia di un attaccante. Piatek, Higuain e Mandzukic i nomi caldi

Continuiamo a parlare di calciomercato e di Fiorentina. L'altro giorno abbiamo discusso di un possibile ritorno in Italia di Mandzukic che interessa ai viola a caccia di un attaccante (ci sono anche Piatek ed Higuain tra i nomi caldi). In uscita Milenkovic che dovrebbe rinforzare la difesa del Milan.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Fiorentina, Milenkovic in uscita. I viola cercano un attaccante di peso

Il Milan cerca di rinforzarsi in difesa e sarebbe stato individuato in Nikola Milenkovic il nome giusto, tra l'altro sarebbe anche un nome gradito a Stefano Pioli che lo conosce bene avendolo allenato alla Fiorentina. Le possibilità di vederlo in rossonero sono sempre più concrete con quota @2.50, nonostante la richiesta della Fiorentina sia tutt'altro che bassa. Occhio anche la Napoli che in queste ultime settimane avrebbe bussato alle porte dei viola per avere informazione sul difensore classe 1997 anche se qui la quota sale @6.00.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i viola sono ancora a caccia di un bomber. Al momento Iachini ha a disposizione molti giovani interessanti come Cutrone, Vlahovic e Kouamé ma a Firenze cercano anche un attaccante di peso ed esperto.

Gonzalo Higuain è un nome che circola parecchio e da parecchio tempo. Vederlo il prossimo anno al Franchi è un affare in quota molto bassa @2.00 ma negli utlimi giorni sono salite fortemente le quote di Krzysztof Piatek, il bomber polacco, ex Genoa e Milan e attualmente in forza all’Herta Berlino, vuole tornare in Italia e sarebbe il profilo ideale per Iachini. La sua quota in viola è @2.75.

Più difficile l'arrivo di Mario Mandzukic di cui abbiamo già parlato e che sale @6.00 di quota anche se la suggestione di ricomporre la coppia del Bayern Monaco con Ribery rimane allettante.

