Scommesse Calciomercato: ultimi colpi della sessione "estiva". Juve-Chiesa, Dybala-Barcellona, Gotze-Lazio e tutte le quote sui possibili affari del momento

Torniamo ad occuparci di Calciomercato e scommesse (dopo la beffa Dzeko) con gli ultimi colpi in lavagna, con i nomi ancora caldi di Chiesa, Dybala, Gotze, Smalling e Balotelli.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Juve-Chiesa, Dybala-Barcellona, Gotze-Lazio, i possibili affari nel finale di calciomercato

Iniziamo dalla Juventus impegnata su almeno 2 fronti, uno in entrata ed uno in uscita. Paulo Dybala dopo l'assenza nella prima partita di campionato contro la Sampdoria e la panchina contro la Roma, le voci di mercato intorno all'argentino non si arrestano. La partenza della Joya in direzione Spagna, sponda Barcellona, si gioca @5.00, una quota non bassa ma nemmeno impossibile.

In entrata la Juve torna a pensare a Federico Chiesa, grande tormentone già lo scorso anno quando il presidente della viola, Commisso, al suo primo anno a Firenze, lo blindò. Questa volta lo stesso presidente della Fiorentina col suo "vediamo... nell'ultima settimana tutto è possibile", rilancia le quote di Chiesa alla Juve @2.00 mentre la permanenza in viola si gioca @1.75, quindi un vero e proprio testa a testa. Più staccato il Milan @5.50.

Parliamo anche di Lazio, con i rumors che vedono un Inzaghi scontento del mercato di Lotito che ha messo a segno qualche colpo nelle ultime ore, e si parla anche di Mario Gotze, anche se non sarà un'operazione facile da concretizzare per il binomio Lotito-Tare. Il trequartista tedesco si è svincolato dal Borussia Dortmund ed è a caccia di una nuova avventura lontano dalla Germania. Potrebbe approdare in Italia, in Serie A, con la Lazio @5.00 volte la posta.

Dall'altra parte della capitale, a Roma, si parla di Chris Smalling in rilancio con i giallorossi dove alla fine potrebbe rimanere, con la quota @2.00 per la firma col club di Friedkin, altrimenti c'è la permanenza in Inghilterra, sponda Red Devils che potrebbero trattenere il trentenne, con Manchester United @2.50 di quota. Attenzione anche all'Inter @4.00, ancora in contrattazione con il Tottenham per la cessione di Skriniar che blocca l’eventuale affondo di Marotta e Ausilio che però sono interessati anche a Kante. Più difficili le ipotesi Manchester City e Paris Saint Germain entrambe @10,00 per Smalling, il Napoli @12.00 e molto staccata la Lazio @33,00.

Tiene come sempre banco anche il nome di Mario Balotelli e nelle ultime ore è uscita la possibilità di un ritorno in rossonero, almeno stando ai bookmakers che danno quote possibilistiche per il Milan @5.00 anche se si parla che Super Mario abbia già trovato l'accordo per il trasferimento al Genoa.

