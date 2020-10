Scommesse Calciomercato: Maurizio Sarri riparte dalla Fiorentina? Secondo i bookmakers sì, ma in quota rimangono vive le alternative Roma e PSG

Maurizio Sarri in quota viola visto che con Beppe Iachini la Fiorentina sta faticando e la pazienza della proprietà è agli sgoccioli, ma anche a Roma rimane viva la pista per l'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve che potrebbe interessare anche al PSG.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Maurizio Sarri a Firenze? I book ci credono

Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? I bookmakers aggiornano le quote sulla prossima panchina del tecnico che ha vinto lo scudetto con la Juve, ma non si è meritato la conferma a Torino e sta trattando la rescissione consensuale del contratto con i bianconeri.

Un via libera che scatena le fantasie di tifosi ma anche dei betting analyst che vedono la Fiorentina in pole. I viola non stanno convincendo con Iachini che da tempo sembra un allenatore con i minuti contati. La quota dell'approdo in viola di Sarri si è abbassata ulteriormente da @3 a @2.50.

Resta l'alternativa Roma @6, con Fonseca che vive di alti e bassi ma non sembra convincere del tutto. Si allontana @33 l'ipotesi Milan. I rossoneri viaggiano con un ritmo da scudetto, sono primi in campionato e non prendono gol, Pioli è diventato intoccabile al momento (fino a una decina di giorni fa Sarri al Milan si giocava @9).

Occhio al Paris Saint Germain, un opzione uscita di recente nelle lavagne @16 volte la posta. Su Parigi ci si interroga anche su un altro allenatore italiano fermo da un po e in cerca di una panchina, anche lui con un passato alla Juve, Max Allegri.

Secondo voi dove allenerà Sarri? Venite a dire la vostra nel canale TELEGRAM gratuito BAR SPORT WEB, dove ogni giorno discutiamo insieme di sport e scommesse, dandovi le nostre free pick quotidiane. Inoltre potrete discutere direttamente con i nostri tipsters e con altre decine di utenti appassionati di betting.