Scommesse Calcio: Iachini è il primo esonerato, alla Fiorentina torna Prandelli. Quale sarà la prossima panchina a saltare? Vediamo le quote

Era nell'aria è alla fine l'esonero di Beppe Iachini è arrivato. La Fiorentina riparte da un ex, Cesere Prandelli. Vediamo le nuove quote della viola ma anche le quote sui prossimi, possibili, esoneri.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Iachini esonerato, a Firenze torna Prandelli. Tutte le quote viola e sugli esoneri

Alla fine non è stato Sarri a subentrare a Beppe Iachini, esonerato dalla Fiorentina che ha puntato su un ex, Cesere Prandelli che ha vissuto cinque anni in viola, dal 2005 al 2010, portando la Fiorentina 3 volte in Europa, di cui due in Champions League.

Il campionato è appena iniziato, ma Commisso ha già fissato l'obiettivo, ovvero quello di tornare in Europa. Al momento la Fiorentina tra le prime sei alla fine della stagione, col cambio in panchina, si gioca @25.00 volte la posta, quindi quota molto alta per un obiettivo difficile visto che oltre Ale favorite Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Roma, i viola hanno davanti anche il Sassuolo.

Andiamo a vedere anche la lavagna aggiornata sulle quote dei possibili Allenatori esonerati. Secondo i bookmakers adesso a rischiare la panchina sono Giampaolo @1.40, Stroppa @1.45, Gotti @1.65 e Liverani @1.65. E' quindi il nuovo allenatore del Torino quello che rischia maggiormente secondo i bookmakers, ma occhio anche a Rolando Maran @1.72 che ha incassato solo 5 punti in sette partite e l'ultimo ko in casa contro la Roma ha messo forti dubbi sul suo proseguimento sulla panchina del Grifone. Un pò più tranquilli (ma non troppo) Vincenzo Italiano @2.25 e Filippo Inzaghi @3.00.

