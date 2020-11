Scommesse Calciomercato: l'addio di Paulo Dybala alla Juventus entro il 2021 è quotato appena @1.72

Torniamo a parlare di Paulo Dybala. Il matrimonio tra la Juventus e l’attaccante argentino potrebbe essere arrivato al capolinea, almeno stando alle quote dei bookmakers.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Paulo Dybala e Juventus, aria di addio

Il numero 10 bianconero sta accusando diversi "mal di pancia" fittizi dopo quello reale che lo ha costretto a saltare le gare con la Nazionale. Lo hanno evidenziato anche i trader di Sisal Matchpoint aprendo una scommessa sulla possibile partenza o meno della Joya dalla Juventus.

Per i bookmaker infatti l'addio di Paulo Dybala entro il 30 settembre 2021 è offerto @1,72, una quota davvero bassa rispetto alla permanenza a quota @2,00. La scelta dei betting analyst è forse dovuta al poco minutaggio concesso dal tecnico Andrea Pirlo che non sembra voler puntare molto su di lui. Per non parlare del rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.

