Scommesse Calciomercato: caso Luis Alberto, la Juventus potrebbe provarci già a gennaio. Quota @6 per l'assalto bianconero

La questione per la Lazio è ufficialmente chiusa, ma il caso Luis Alberto potrebbe portare a ulteriori strascichi e arrivare addirittura alla prossima sessione di mercato.

Parliamo di Pronostici Calciomercato con i nomi più caldi del momento e le rispettive quote di riferimento prese da Snai e Sisal.

Luis Alberto, la Juve potrebbe provarci già a gennaio

L'ipotesi di una rottura con la Lazio dopo lo sfogo di Luis Alberto sui social è uno scenario possibile, e lo sanno bene i quotisti Snai che non escludono il colpo di scena già nella finestra di gennaio.

La Lazio rimane al momento blindatissima @1,12, ma in tabellone irrompe lo "spauracchio" Juventus, che già nei mesi scorsi aveva messo gli occhi sul Mago. Il blitz bianconero si gioca @6,00 e non è l'unico scenario pensato dai bookmaker, visto che @8,00 spunta anche il Paris Saint Germain. In lista pure il Siviglia @15,00, club che ha cresciuto calcisticamente il giocatore; in secondo piano, invece, l'Everton di Ancelotti, inserito nel gruppo "Altro" @10,00.

